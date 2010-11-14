-NESLİHAN DARNEL YİNE "EN SKORER OYUNCU" TOKYO (A.A) - 14.11.2010 - 16. Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda milli voleybolcu Neslihan Darnel, şampiyonanın "En skorer oyuncu" ödülünü aldı. Japonya'nın başkenti Tokyo'da bugün sona eren şampiyonada 213'ü smaç, 19'u blok ve 19'u servis atışlarından olmak üzere toplam 251 sayı üreten Darnel, "en skorer oyuncu" oldu. 2006'da Türkiye'nin 10. sırayı elde ettiği 15. Dünya Şampiyonası'nda da "En Skorer Oyuncu" olan Darnel, çok mutlu olduğunu söyledi. Antrenörü, takım arkadaşları ve ailesine teşekkür eden Darnel, "Bu ödül benim değil, bizim. Bu ödül hepimizin. Takım arkadaşlarım olmasa bu ödülü alamazdım. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.