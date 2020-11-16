Nesli tükenmekte olan geyiği vuran eski MHP'li belediye başkanı: Yasal olmayan hiçbir şey yapmadım

Eski Güzelbağ Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Kula, Milli Parklar görevlisi Kamil Bayır ile nesli tükenmekte olan kızıl geyiği avladıktan sonra gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, "Ben yasal olmayan hiçbir şey yapmadım. Devletin izin verdiği miktarda ücretini ödemek koşuluyla yasal bir avlanma yaptık. Zaten avlandığımız hayvan yaşlı, devletin izin verdiği hayvanlar da onlar" dedi.

MHP'li Mehmet Kula, Milli Parklar görevlisi Kamil Bayır ile nesli tükenmekte olan kızıl geyiği avladıktan sonra gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı.

Mehmet Kula, yaptığı işin yasal olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:



"Devletin izin verdiği miktarda ücretini ödemek koşuluyla yasal bir avlanma yaptık. Zaten avlandığımız hayvan yaşlı, devletin izin verdiği hayvanlar da onlar. Onların avlanmasıyla genç hayvanların önünü açmak için yaşlıların avlanılmasına izin veriliyor. Ben devlet adamıyım, yanlış, yasal olmayan bir şeyi asla yapmam. Devletin polisi, jandarması var, yanlış bir şey yapmış olsam zaten müdahale edilirdi. Benim gibi avlanma yapan avcıların ödediği parayı, devlet hayvanlara yem su gibi ödemelerde kullanıyor. Tepki verenlerin amacı üzüm yemek değil, bağcı dövmek. Dünyada bu avlanma şekli av hayvanının olduğu bütün ülkelerde var. Unutmasınlar; giydikleri ayakkabı hayvan derisi, giydikleri kürkler hayvan derisi, kasaptan aldıkları et hayvanlardan elde ediliyor. Avcılar toplumun en düzgün insanlarıdır. Bir lira devletin herhangi bir kurumuna borcun olsa ne ruhsat ne de belge alabilirsin. Fincancı katırları ürktüğüne göre yanlış yolda değiliz."

"Nesli tükenmekte olan bir geyik değil"

Mehmet Kula’ya rehberlik eden bölgedeki Lütfiye köyünün muhtarı Rasim Altıntaş, yörede yasal olarak avlanma yapıldığını söyledi. Kızıl geyik için açılan ihaleye Mehmet Kula’nın da katıldığını ifade eden Altıntaş, “İhale sonucu alınan yasal bir avlanma söz konusu. Zaten Mehmet Kula’nın yanında Milli Parklar görevlisi de yer alıyor. Avladığı geyik de bu bölgede oldukça fazla olan yaşı ilerlemiş bir geyik. Ancak bahsedildiği gibi avlanması yasak olan ya da nesli tükenmekte olan bir geyik değil” dedi.

"Elde edilen gelirler hayvanlara harcanıyor"

Bakanlığın açtığı ihalelerde elde edilen paraların yine hayvanlar için harcandığını ifade eden Rasim Altıntaş, “Türkmen Dağı'nda yaklaşık 500 kızıl geyik var. Açılan ihalelerden elde edilen paralar bakanlık tarafından tamamı yine bu hayvanlara yonca ve yem için harcanıyor. Sadece geyikler değil, bölgelerdeki tavşan, kızıl geyik, yaban domuzu gibi bütün hayvanlara yem dağıtılıyor. Kış şartları başladıktan itibaren çalışıyoruz. Ormanın görevlilerinin ulaşamadığı yerlere traktörlerimiz ile ulaşıyoruz. Türkmen Dağı'nın Türkmen Baba mevkii olan bin 800 rakımda kızıl geyiklerin bol olduğu bir mevkii, biz de doğaya yem bırakıyoruz” şeklinde konuştu. (DHA)

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