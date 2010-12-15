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Dünya

NESLİ TÜKENDİĞİ DÜŞÜNÜLEN SOMON TÜRÜ YENİDEN GÖRÜLDÜ TOKYO (A.A)

15 Aralık 2010 10:47

-NESLİ TÜKENDİĞİ DÜŞÜNÜLEN SOMON TÜRÜ YENİDEN GÖRÜLDÜ TOKYO (A.A) - 15.12.2010 - Nesli tükendiği düşünülen bir Japon somon balığı türü, 70 yıl sonra Fuji Dağı yakınlarındaki bir gölde yeniden ortaya çıktı.  Japonya'daki Kyoto Üniversitesinden Tetsuji Nakabo, bu balık türünün ülkenin orta kesimlerindeki Saiko Gölü'nde yaşamını sürdürdüğünü tespit etti. Hükümet de nesli tükenen balıklar listesinde yer alan tatlısu somon türüne ilişkin bu iddianın araştırılacağını bildirdi. Aslen kuzeydeki Akita bölgesinde yaşayan bu balık türünün, asidite oranı fazla olan nehir sularının bir hidroelektrik projesi kapsamında 1940 yılında göle yönlendirilmesinin ardından yok olduğuna inanılıyordu.

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