Nesin Vakfı, kömür yardımı bekliyor

1973'te Aziz Nesin tarafından kurulan ve 40’tan fazla çocuk ve gencin bakımını üstlenen Nesin Vakfı, kışın yaklaşmasıyla birlikte kömüre ihtiyaç duyduklarını duyurdu.

Nesin Vakfı’nın sosyal medya hesabında yayınladığı duyuru şöyle:

“Bilmem fark ettiniz mi ama havalar epey soğudu. Malum kış kapıda artık. Bu yıl da bağış olur düşüncesiyle kömürümüzü alamadık, geciktik. Üstüne bir de doların artışı.

Yaklaşık 90-100 ton kömüre ihtiyacımız var. Nereden bakarsanız 90-100 bin lira demek. Destek olmak isterseniz aşağıda bir hesap numaramız var. Az çok demeden hepinizin desteğini bekleriz.

Şimdiden çocuklarımız adına teşekkür ederiz.

Sevgiler, saygılar.

Nesin Vakfı

Hesap Adı: Nesin Vakfı

Hesap No: 1042-0741176

İş Bankası Parmakkapı Şubesi

IBAN: TR280006400000110420741176

Kredi kartı ile bağış için:

https://www.nesinvakfi.org/bagis-yap.php#kredi-karti

Diğer TL ve Döviz hesap numaraları için:

https://www.nesinvakfi.org/bagis-yap.php…

Tanıtım filmini izlemek için: https://youtu.be/YkxXLleM3E0

www.nesinvakfi.org

İletişim için:

0533 897 97 30

iletisim@nesinvakfi.org"

Nesin Vakfı hakkında

Vakıf, internet sitesinde şu bilgileri veriyor:

"Nesin Vakfı 1973'te Aziz Nesin tarafından kurulmuştur.

Aziz Nesin'in ölümünden sonra da dimdik ayaktayız, üstelik gelişerek, büyüyerek ve daha çok çocuğu daha iyi eğiterek. Aziz Nesin'in deyimiyle "varından değil yoğundan veren" halkımızın desteği sayesinde... Tüm destek verenlere çocuklarımız adına teşekkür ederiz.

Nesin Vakfı'nın amacı, eğitim olanaklarından yoksun çocukların, tükettiğinden çok üreten, toplumsal sorumluluğu olan, özgüvenli ve özverili, kendini sürekli geliştiren, kendine ve dünyaya eleştirel gözle bakan, topluma yararlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Nesin Vakfı 1982'den beri etkinliklerini yürütmektedir. Bugüne değin yüzlerce çocuk Nesin Vakfi'nda mutlu bir çocukluk yaşamış, yetişmiş ve hayata atılmıştır. Bugün vakfımızda 42 çocuk ve genç barınmakta ve okumaktadır.

Nesin Vakfı'na genellikle ilkokul çağına girmemiş ya da yeni girmiş çocuklar kabul edilir. Kardeşleri ayırmamak amacıyla ya da çok zor koşullardaki çocuklar için bu genel kuralın bozulduğu olmuştur. Çocuklar Nesin Vakfı'na ailelerinin noterden tasdikli muvaffaknamesiyle kabul edilir.

Çocuklar toplumda kendi başlarına ayakta durabilecek eğitim, beceri ve olgunluk düzeyine eriştikten sonra Nesin Vakfı'ndan kendi istekleriyle ayrılırlar.

Nesin Vakfı'nın bugünkü mali ve fiziksel kapasitesi kırk dolayında çocuk barındırmaya müsaittir. Kapasitemizi aştık, ama ülkenin koşulları böyleyken aşmamak mümkün mü?"