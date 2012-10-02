Nesin: Erdoğan'ın 'Bu gazeteleri okumayın' demesinden farksız

Ahmet Nesin

Aşağıdaki gazeteciler var ya, pes yani…



…………………………………………………. Orhan Bursalı, Cumhuriyet,

…………………………………………………. Can Dündar, Milliyet,

…………………………………………………. Ertuğrul Özkök, Hürriyet,

…………………………………………………. Fehmi Koru, Star,

…………………………………………………. İsmail Küçükkaya, Akşam,

…………………………………………………. Mehmet Ali Birand, Posta,

…………………………………………………. Gülay Göktürk, Bugün,

…………………………………………………. Mehmet Demirkol, Fanatik,

…………………………………………………. Turgay Demir, Fotomaç,

…………………………………………………. Memiş Hoca, Güneş,

…………………………………………………. Fatih Altaylı, Habertürk,

…………………………………………………. Göksel Bozkurt, Hürriyet Daily News,

…………………………………………………. Oral Çalışlar, Radikal,

…………………………………………………. Nazlı Ilıcak, Sabah,

…………………………………………………. Rasim Ozan, Takvim,

…………………………………………………. Mümtazer Türköne, Today’s Zaman,

…………………………………………………. Ahmet Sağırlı, Türkiye,

…………………………………………………. Zülfü Livaneli, Vatan,

…………………………………………………. Ali Bayramoğlu, Yeni Şafak,

…………………………………………………. Şahin Alpay, Zaman…

Yukarıda yazılı gazetelerin yazarları aynen okuduklarınızı yazmışlar. Aynı benim gibi kimine katılır yada katılmayabilirsiniz. Çünkü yazıları gördüğünüz gibi çok net, hatta sanki hepsi de aynı konuyu işlemiş. İşin şakası bir yana yukarıdaki 20 gazete yöneticisi biraraya gelmiş ve gazetede çıkan hiçbir yazının alıntı olarak bile alınmasına karşı çıkıp gazetelere ilan vermişler. Onlardan alıntı yapmak yasak, bu ülke hep yasaklarla kalkınır zaten.

Sansür dediğin başka nasıl olur bilemem ama bu yaptıkları AKP genel başkanı ve bakanların başı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bu gazeteleri okumayın…” demesinden farksız. Gazete patronları gazeteci değil de sanayici olursa işte böyle kararlar çıkar.

Kimi alıntıları bizden okumazsanız onların her birinin trajı milyona vurur, bundan hiç kuşkum yok, bu halk zaten gazete satın almak için böyle bir karar bekliyordu. Sansürü de komik ülkem, ne diyeyim sana bilmem ki…

Bu arada adı yazılı yazarlar sadece ilk aklıma gelenler olduğu için bu yazıdalar, onların bu kararla, en azından çoğunun bir ilgisi yok…

Ahmet Nesin'in bu yazısı www.ahmetnesin.wordpress.com sitesinden alınmıştır.