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Neşet Ertaş, Uşak'ta türküleriyle anıldı

Feyzi DAVULCU/UŞAK,(DHA)- TÜRK Halk Müziği Ozanı, 'Bozkırın Tezenesi' olarak anılan Neşet Ertaş, ölümünün 6'ncı yıl dönümünde, Uşak'ta tarihi bedesten çarşısında söylenen türküleriyle anıldı

26 Eylül 2018 16:22

Feyzi DAVULCU/UŞAK,(DHA)- TÜRK Halk Müziği Ozanı, \'Bozkırın Tezenesi\' olarak anılan Neşet Ertaş, ölümünün 6\'ncı yıl dönümünde, Uşak\'ta tarihi bedesten çarşısında söylenen türküleriyle anıldı.
Ünlü ozan Neşet Ertaş, Uşak Belediyesi Sanat Akademisi korosu tarafından, İtalyan bir mimar tarafından 1901\'de yaptırılan tarihi bedesten çarşısında anıldı. Programa vatandaşların yanı sıra Belediye Başkanı Ak Partili Nurullah Cahan da katıldı. Onlarca kişi, Ertaş\'ın hafızalara kazınan ölümsüz türkülerini birlikte söyledi. Uşak Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Mutlu Keklik, tarihi bedesten çarşısında, akustik ortamda mikrofon kullanmadan ezgiler söylediklerini ifade etti. Uşak\'ın \'aşıklar ve efeler diyarı\' olduğunu söyleyen Başkan Cahan, \"Bizimle aynı kültüre sahip olan, bozkırın tezenesi olarak ifade edilen Neşet Ertaş\'ı 6\'ncı ölüm yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Uşaklı hemşerilerimiz olarak büyük ustanın bizim gönlümüzde yeri ayrıdır\" dedi.

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