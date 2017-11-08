'Neşet Ertaş' ismi mahkemelik oldu

Neşet Ertaş'ın ailesi, ozanın ismini tescil ettiren bir kişiye dava açtı. Davada, Neşet Ertaş markasının üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için ihtiyati tedbir kararı verildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Osman Paşa Şahin isimli bir kişi, Neşet Ertaş'ın ismini Türkiye Patent Marka Kurumu'nda kendi adına tescil ettirdi. Bunu öğrenen Neşet Ertaş'ın eşi Nigar Leyla ve üç çocuğu marka tescilinin iptali için dava açtı.

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Ertaş ailesi, sözkonusu kişinin 'Neşet Ertaş'ın itibarı ve tanınmışlığından haksız bir şekilde faydalanmak istediğini' savundu.

Dava dilekçesinde, Paşa'nın hiçbir bağlantısı olmadığı halde Neşat Ertaş ismini marka yapmasının kötü niyetli olduğunun göstergesi olduğu da yer aldı.

Neşet Ertaş'ın ailesi, haksız ve yasaya aykırı olarak yapılan kötü niyetli tescilin iptali ve hükümsüz sayılmasını talep etti.

Mahkeme, Neşet Ertaş markasının 3. kişilere devrinin önlenmesi için ihtiyati tedbir koydu. Neşet Ertaş'ın marka ismi davasının önümüzdeki günlerde görülmesi bekleniyor.