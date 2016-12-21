"Neşeli ve iyi bir çocuktu; sessiz sedasız içine kapanık bir ailesi vardı"

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a silahlı saldırı gerçekleştiren ve operasyonla etkisiz hale getirilen polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın, doğup büyüdüğü yer olan Aydın’ın Söke ilçesinde yaşayanlar ailenin içe kapanık olduğu belirtilirken, etraftakiler çok fazla dışarıyla bağlantıları olmadıklarını, tek bildiklerinin işçi emeklisi anne babanın bir polis oğulları bir de kızları olduğunu bildiklerini anlatıyor.

Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre, olayın gerçekleştiği saatlerden itibaren gözaltında bulunan ailenin oturduğu Çeltikli Mahallesi’ne bağlı Morkent’teki Huzur Sitesi’nde ise sessizlik hakim. Anlatılanlara göre Mevlüt Mert Altıntaş’ın tren kazasında kaybettiği ilk eşinden bir kızı bulunuyor. Hamdiye Altıntaş, eşinin ölümünün ardından çalıştığı çırçır fabrikasında tanıştığı Manisa nüfusuna kayıtlı Esrafil Altıntaş ile tanıştı. Bu evlilikten 24 Haziran 1994’te Mevlüt Mert Altıntaş dünyaya geldi. Altıntaş liseye kadar Söke’de okudu. İddialara göre şu an kapatılan Körfez Dershanesi’ne bir dönem kayıt oldu. İzmir Rüştü Polis Ünsal Polis Okulu’ndan mezun oldu.

Komşuları: En az 4-5 senedir buradalar

Ailenin içini çok fazla bilmediklerini anlatan apartman komşuları Altıntaş ailesini şu sözlerle anlattı:

''Çok üzgünüz. Biz buraya taşınalı 4-5 sene oluyor. Hamdiye Teyze ve eşi Esrafil amca kendi hallerinde Söktaş Çırçır Fabrikası’ndan emekli, emekli aylıklarıyla geçinen insanlardı. Ev kendilerinindi. Evli bir kızları bir de uzakta polis olduğunu bildiğimiz oğulları vardı. Oğullarını tanıyoruz dersek yalan olur. Çünkü okumak için şehir dışına gitmiş ve pek de buralara gelmezdi. Aile dün gece çok üzüldü. Perişan oldular.”

Dairede daha önce kiracı olan bir başka komşuları ise tek bildiklerinin oğullarının doğuda polis olduğunu söyledi.

Muhtar: Kayıtları 2 ay önce

Çeltikli Mahallesi Muhtarı Önder Aşçı ile ailenin komşularının verdiği bilgiler çelişki gösterdi. Muhtar Aşçı, “Muhtarlığa kayıtları 06.10.2016’da yapılmış. Ev kendilerinin. Anne ev hanımı, işçi emeklisi baba ise kendini serbest meslek olarak kaydettirmiş. Oğulları Söke doğumlu ancak kaydını buradan aldırmış. Kız kardeşinin kaydı da bu adreste değil, sanırım evli olduğu için” diye bilgi verdi.

Lise arkadaşları: Keyifli ve neşeliydi

Liseyi şimdiki adıyla Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde tamamlayan Mevlüt Mert Altıntaş’ın sınıf arkadaşı onu şu cümlelerle anlattı:

''Keyifli, neşeli bir arkadaştı. Kimseyle sorunu yoktu. Ama Körfez Dershanesi’ne gidiyordu.”

Altıntaş’ı liseden bir öğretmeni ise, “Neşeli, iyi bir çocuktu. Kimseye bir zararı, huzursuzluğu yoktu” sözleriyle anlattı.

Annesinin ikinci evliliği

Söke’de bir AVM’de çalışan Altıntaş’ın ablası Seher’in arkadaşları ise aileyle ilgili şu bilgileri paylaştı.

“Kardeşinden pek söz etmezdi. Çok iyi bir arkadaşımız şokta ve üzgünüz. Bildiğimiz kadarıyla Seher’in babası bir tren kazasında hayatını kaybetmiş. O çok küçükken annesi çalıştığı fabrikada tanıştığı şimdiki eşiyle evlenmiş ve saldırıyı gerçekleştiren kardeşi öyle dünyaya gelmiş.''