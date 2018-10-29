Neşe Karaböcek: Sayın Erdoğan, ülkemiz için çok şey yaptı

Türkiye’deki müziğin efsane isimlerinden Neşe Karaböcek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘ülke için çok şey yaptığını’ söylerken "Türkiye gerçekten de son yıllarda büyük bir ilerleme kaydetti, bunu kimse sarsmaya kalkmasın” diye konuştu.

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’a konuşan Karaböcek, "Türkiye'deki gelişimi nasıl buluyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

Sayın Erdoğan ülkemiz için çok şey yaptı. Türkiye gerçekten de son yıllarda büyük bir ilerleme kaydetti, bunu kimse sarsmaya kalkmasın.

Ulaşım, iletişim hiçbir ülkeden geri değil. Fakat beni asıl memnun eden, topluma sunulan sosyal hizmetlerin üst düzeyde olması... Örneğin; bugün devlet hastaneleri, pahalı özel hastaneler kadar modern donanımlı.

Sağlık sisteminde bazı yönlerimizle Amerika'dan daha ilerideyiz. Cumhuriyetten beri Türkiye hiç gerilemedi, artan bir hızla ilerliyor. Türkiye dünyada artık hem daha tanınır, hem de daha güçlü bir ülke konumuna geldi.

Türkiye'nin nereden nereye geldiğiyle ilgili bir anım daha var. Geçtiğimiz günlerde Zigana tüneliyle ilgili bir haber izledim. 15-16 yaşındayken turnede Zigana'dan otobüsle geçiyorduk.

Kıştı, kar vardı. Bir taraf uçurum, diğer taraf dağ. Otobüs bozuldu. O daracık yolda kaldık. Uçurumun dibinde kurtlar dolaşıyor. Donma tehlikesi geçirirken kurtarıldık. Şimdi Zigana Tüneli'ni görünce sevindim, o korku dolu yolu geçenler bu tünelin değerini bilir.

Söz sayın Erdoğan'dan açılmışken; kendisinin beni mutlu eden bir yönü de sanata ve sanatçılara çok değer vermesi.

Rahmetli Turgut Özal da kıymet verirdi. Telif haklarımızı korumak için bandrol uygulaması önerimi götürdüğümde onu tanıyıp sevdim. Önerimi kabul etti, yasalaştırdı ve müzik üreticilerinden kitap yayınevlerine kadar telif haklarını korumaya başladı.

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