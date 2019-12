-Nesat tayfunu Hong Kong'u vurdu HONG KONG (A.A) - 29.09.2011 - Filipinler'de can kayıplarına yol açan Nesat Tayfunu Hong Kong'u vurdu. Tayfun yüzünden dünyanın en önemli finans merkezlerinden Hong Kong'da borsa bugün açılmadı, kamu binaları ve okullar da kapalı kalacak. Tayfun Hong Kong'ta can kaybına yol açmadı ancak 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Macau adasının da tayfundan etkilendiği, okulların ve bazı işyerlerinin kapatıldığı kaydedildi. Bu arada tayfunun Filipinler'de yol açtığı can kaybı sayısı 35'e çıktı. 45 kişininse hala kayıp olduğu bildirildi.