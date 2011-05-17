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NERONLAR YİNE MESAİ YAPTI İSTANBUL (A.A)

17 Mayıs 2011 12:19

-NERONLAR YİNE MESAİ YAPTI İSTANBUL (A.A) - 17.05.2011 - İstanbul'un Bakırköy ilçesinde park halinde duran 11 araç kundaklandı.  Yeşilköy Eski Havaalanı Caddesi Erguvan Sokak'ta park halinde bulunan 11 otomobil, gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce üzerlerine benzin döküldükten sonra molotofkokteyli atılarak yakıldı. Yanan otomobillerde meydana gelen patlama sesleriyle uyanan vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın söndürme tüpleriyle araçlara müdahale etmeye çalışan vatandaşlar, bunda başarılı olamadı.  İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, araçlarda büyük çapta maddi hasara neden oldu. Olay yerini güvenlik çemberine alarak çalışma başlatan polis, kundaklamayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamaya çalışıyor.

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