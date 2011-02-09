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''NERONLAR'' YİNE MESAİ YAPTI İSTANBUL (A.A)

09 Şubat 2011 11:11

-''NERONLAR'' YİNE MESAİ YAPTI İSTANBUL (A.A) - 09.02.2011 - İstanbul'da 7 otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.  Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Duatepe Sokağı'nda park halinde bulunan 34 BP 9023 plakalı otomobil ile 26 DL 148 plakalı minibüs, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Yanan araçların arasında bulunan 34 DV 8784 plakalı otomobile de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince daha fazla büyümeden söndürüldü.  Araçlarda maddi hasar oluşurken, 34 DV 8784 plakalı otomobilin üzerinde bir poşet ile içinde yanıcı madde bulunan bir pet şişe bulundu. Bu arada, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi Doğru Sokak'ta park halinde bulunan 3, Esenler Yüzyıl Mahallesi Gazi Caddesi Fetih Parkı önünde ise park halindeki 13 AU 540 plakalı bir otomobil de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.  Bu araçlarda da maddi hasar meydana gelirken, olaylara ilişkin polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

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