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NERONLAR YİNE İŞBAŞINDA İSTANBUL (A.A)

04 Haziran 2011 12:09

-NERONLAR YİNE İŞBAŞINDA İSTANBUL (A.A) - 04.06.2011 - İstanbul'da 29 araç, henüz kimlikleri belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kundaklandı. Alınan bilgiye göre, Maltepe'de 10, Kadıköy ve Kartal'da 3'er, Beyoğlu ve Esenler'de 4'er, Beylikdüzü ve Sultangazi'de 2'şer ve Zeytinburnu'nda 1 araç, kimlikleri belirlenemeyen kişi ya da kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen araçlarda büyük çapta maddi hasara neden oldu.  Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, kundaklama olaylarına karışan kişi ya da kişilerin yakalanması amacıyla başlattığı çalışmayı sürdürüyor.

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