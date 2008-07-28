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Spor

Nerelerdesin Zico?

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra hangi takımın başına geçeceği merak edilen Zico şu günlerde Brezilya'da başını kaşıyacak vakit bulamıyor...

28 Temmuz 2008 03:00

 

Tempo24 - Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra transfer borsasında adından sıkça söz ettiren Zico, henüz hiçbir kulüple anlaşmazken, dinlenmeye de vakit bulamıyor. Brezilya’da bulunan Zico, her gün bir etkinliğe katılıyor. Hafta başında “Zico Futbol Okulu” tarafından düzenlenen 9-17 yaş arası Zico Kupası’na katılan başarılı teknik adam, geleceğin yeteneklerini keşfetmek için tüm maçları dikkatle izledi.


HASRET GİDERİYOR

Hafta ortası ise Zico, Brezilya’nın en ünlü fitness ve jimnastik akademisi olarak gösterilen Bodytech ile işbirliği anlaşması yaptı. Yorulmak bilmeyen Zico, cuma günü ise Rio de Janeiro Federasyonu’nda 2. Lig’e yükselen CFZ do Rio takımının sezon tanıtımına katıldı. Öte yandan ailesi ve akrabalarıyla sıkça vakit geçiren 55 yaşındaki teknik adam, resmi sitesinde ailesi, torunu ve dostlarıyla birlikte çektirdiği fotoğrafları yayımladı.

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