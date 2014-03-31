Nerelerde oylar yeniden sayılacak?

İstanbul, İzmir, Kars, Bartın, Bitlis, Osmaniye, Kastamonu, Balıkesir ve Afyonkarahisar'ın bazı ilçelerinde yapılan itirazlar sonucunda oylar yeniden sayılacak. AKP'nin 1 oy farkı ile seçimleri kazandığı açıklanan Yalova'da da oyların yeniden sayılması bekleniyor.

Kars'ın Susuz belediye başkanlığı seçiminde, AKP adayı Murat Uray'ın itirazı üzerine oy sayımının yeniden yapılmasına karar verildi. Kars İl Seçim Kurulu, 2 gün içerisinde sandık sayımını gerçekleştirerek sonucu belirleyecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Susuz ilçesinde AKP adayı Murat Uray ile DSP adayı Oğuz Yantemur'un oy sayıları belirlenince adaylar itiraz etti. Bunun üzerine gerçekleştirilen ikinci sayımda, adayların 397'şer oy aldığı belirlendi. Ancak AKP adayı Uray, bir oyunun sayılmadığını belirterek Susuz Seçim Hakimliğine itirazda bulundu.

Susuz Seçim Hakimi Müyesser Karagöz, geç saatlerde kendilerine ulaşan sandıktaki oyların iki gün içerisinde sayılarak sonucun belirleneceğini bildirdi.

Bartın

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinin belediye başkanlığı seçiminde CHP ilçe başkanlığının oy sonuçlarına itirazı üzerine yeniden sayım yapılacağı açıklandı. AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurucaşile ilçesinde adayları Mehmet Zihni Sayın'ın 549 oyuna karşılık CHP'nin

adayı Hüseyin Sevim'in 546 oy aldığını belirtti.

Oy sayımı sonucu, 3 oy fark çıkması üzerine CHP'nin yeniden sayım için ilçe seçim kuruluna itirazda bulunduğunu ve ilçe seçim kurulunun değerlendirmesinin ardından yeniden sayım kararı alındığını aktaran Arslan, "Şu anda ilçenin il genel meclisi ve muhtarlık oyları sayılıyor. Bu sandıkların ardından belediye başkanlığı için ikinci kez sayım yapılacak" dedi.

Bitlis

Bitlis'in Ahlat ve Güroymak ilçeleri ile muş'un Bulanık ilçesinde AK Parti adaylarının az bir farkla seçimi kazandığının açıklanması üzerine BDP'liler tarafından ilçe seçim kurullarına itirazda bulunuldu. Yapılan itirazlar üzerine söz konusu ilçelerde oylar yeniden sayılıyor.

İzmir

İzmir'de Selçuk ve Menderes ilçelerinde itirazlardan dolayı tekrar sayım yapılacak.

Osmaniye

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, bazı oy pusulalarının tahrip edildiği iddiasıyla partiler itirazda bulundu, bu nedenle seçim kurulundaki işlemler sürüyor.

İstanbul

Kartal'da geçersiz sayıldığı belirtilen yaklaşık 9 bin oy bulunduğunu belirten AK Parti yetkilileri, AK Parti'nin, bu bölgede yüksek oy potansiyeline sahip olduğunu ifade ederek, geçersiz oylara yönelik itirazda bulunduklarını söyledi.

Kastamonu

Çatalzeytin ilçesinde sayım işlemi sırasında bir kişinin yaşanan kargaşa sırasında bazı oy pusulalarını camdan dışarı atması üzerine oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Yunus Emre İlköğretim Okulundaki 1005 numaralı sandıkta, AK Parti'nin belediye başkan adayı Musa İhsan Uğuz, sayımı MHP'nin adayı Ahmet Demir'den 5 oy farkla önde tamamladı. İtiraz üzerine oylar yeniden sayılmaya başlandı.

Partililer arasında çıkan tartışma sırasında bir kişi oy pusulalarını camdan dışarı attı. Bahçeye düşen oy pusulaları görevliler tarafından toplanarak, tutanağın ardından İlçe Seçim Kurulu görevlilerine teslim edildi. Pusulaları dışarı atan kişi polis tarafından gözaltına alınırken, söz konusu sandıktaki oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

Balıkesir

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, AK Parti ile CHP adayları arasındaki başabaş giden seçim yarışını, CHP adayı Tancan Barçın'ın 3 oyla önde bitirdiği öğrenildi. AK Parti İlçe Başkanlığı, oyların yeniden sayılması için itirazda bulunacak.

AK Parti Manyas İlçe Başkanı Fikret Altun, ilçede seçim yarışının çekişmeli geçtiğini söyledi. Aradaki farkın çok az göründüğünü belirten Altun, "Sabah saatlerinde İlçe Seçim Kuruluna itiraz ederek, özellikle bazı sandıklarda oyların yeniden sayılmasını isteyeceğiz" diye konuştu.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da oy kullanımının sona ermesinin ardından, oy çuvallarının bazılarının Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait logolu araçlarla taşındığı ve çuvalların ağzının açık olduğu iddiasıyla, MHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı tutanak tutturdu.

MHP Merkez İlçe Başkanı Alper Yağcı, yaptığı açıklamada, birleştirme tutanakları ile kendi verilerine bakarak sonuçlara itiraz edilip edilmeyeceği konusunda karar verileceğini bildirdi. Yağcı, ağzı açık çuvallar ve belediyenin logolu araçlar ile taşınan oy çuvalları hakkında gerekli tutanağın tutulduğunu kaydetti.