'Nereden çıktı bu format'

T24 - Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Ankaragücü başkentte golsüz berabere kaldı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, dün akşam oynanan maçı değerlendirdi.



Dilmen'in Milliyet gazetesinde bugün (3 Nisan 2010) yayımlanan yazısı şöyle:



Üçlü savunma anlayışı artık dünyada kalmadı. Sürekli sağ eliyle yemek yiyen birine bugün sol elle yiyeceksin derseniz üzerine döker...



Beşiktaş için son 10 dakikayı saymazsak bir puan iyi aslında. İlk yarıda ortada, kafa kafaya bir maç geçmesine rağmen 45 ile 80. dakika arası Ankaragücü, rakibini sahadan sildi. Oyunu tek kaleye çevirdi. Bu bölümde Bobo ile Holosko’nun ne ismini duydum, ne de ekranda kendilerini gördüm.



Ankaragücü, rakibinin kadro zaafiyetinden de yararlanırken, tüm oyuncular müthiş koştu. Beşiktaş’a öyle bir baskı kurdular ki, yorgunluktan son 10 dakika geriye yaslanmak zorunda kaldılar. Atamayınca bir puanı korumaya baktılar. Hatta forvetten adam çıkarıp, savunma ağırlıklı orta saha aldılar.





Dünya’da kalmadı



Beşiktaş’ı, Manchester United maçından sonra ilk kez üçlü savunma ile oynarken gördük. Şahsen Mustafa Denizli’nin bu hamlesini anlamış değilim. Nereden çıktı 3-5-2 çözemedim. Evet sakat oyuncular çok olabilir ama Beşiktaş’ın yine dörtlü savunma oynayacak kadrosu elinde vardı.



Oyuna baktığınızda kenar adamlar Ekrem ve İbrahim Üzülmez geriye yaslanınca, Necip de kendini defansın içine atınca altı kişi savunma yaptı. Bu durumda dönen her topu Ankaragücü topladı. Beşiktaş sürekli uzaktan şut yedi.



Ne zaman Yusuf ve Serdar oyuna girdi, Beşiktaş ayağında top tutmaya, ileriye gitmeye başladı. Tabii iş işten geçti. Son 10 dakikadaki ataklar sonuç getirmedi.



Üçlü savunma anlayışı artık dünyada kalmadı. Sürekli sağ eliyle yemek yiyen birine bugün sol elle yiyeceksin derseniz üzerine döker. Başkentte Beşiktaş’ın düştüğü durum buydu. Bir kere Ekrem ve İbrahim Üzülmez bu sistemin kenar adamları değiller. Rakip beklerini karşılamak yerine sadece savunma yapmayı tercih ettiler. Fink yorgundu. Takımı taşıyamadı. Uğur rölanti oynadı.



Bobo ile Holosko da bu durumda top alamadı.



Beşiktaş’ta iyi oynayan çok azdı. İbrahim Toraman, Sivok ve son maçlardaki gibi yine Rüştü takımı ayakta tutmayı başardı. 24 saat kala değişen oyun formatı Ankaragücü’ne büyük avantaj sağlayınca şampiyonluk yarışında kritik bir iki puandan oldular.



Ayrıca bir gerçek daha var ki, dört büyüklerin dışındaki takımlar da artık ligimizde top oynamaya çalışıyor. Gençlerbirliği, Ankaragücü, Büyükşehir Belediye, Gaziantep, Bursa, Kayseri gibi...



Herkes sakin ve ayağa pas yapıyor. Bu yüzden de üç puanlar aslanın midesinden çıkıyor.





