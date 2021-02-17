Nepalliler, kadınların yurt dışına seyahat için izin almasını öngören tasarıyı protesto ediyor

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Nepal'de kadınların ailesinden ve yerel yönetimden izin almadan bazı bölgelere yurt dışı seyahati yapmasını yasaklamayı teklif eden yasa tasarısına karşı protestolar düzenlendi.

Göçmenlik Bakanlığı tarafından geçen hafta "insan ticaretini önlemeyi hedeflediği" iddiasıyla teklif edilen tasarı, 40 yaşının altındaki tüm kadınların Afrika veya Orta Doğu ülkelerine gitmeden önce izin almasını talep ediyor.

Birçok Nepalli, bu teklifin anayasaya aykırı ve "gülünç" olduğunu dile getirdi.

Geçen cuma günü yüzlerce Nepalli kadın, Katmandu'nun en işlek meydanlarından birinde toplanan tasarıyı protesto etti. Women Lead Nepal Direktörü Hima Bista eylemde yaptığı konuşmada, "Tehlikeli olan şey bu tekliflerin arkasındaki düşünce süreci. Politikacıların yetişkin kadınların hareketini kısıtlayan böyle bir tasarı yazması erkek egemen düşüncenin köklerinin ne kadar derin olduğunu gösteriyor" dedi.

Tepkilerin ardından yetkililer açıklananın tasarının son hali olmadığını ve yasanın kabul edilirse sadece "risk altındaki insanlar" için geçerli olacağını söyledi.