-Nepal'e eski Maocu başbakan KATMANDU (A.A) - 28.08.2011 - Nepal parlamentosu, eski Maocu gerillaların liderlerinden Baburam Bhattarai'yi başbakan olarak seçti. 601 sandalyeli parlamentoda yapılan oylamada eski Maocuların kurduğu Nepal Komünist Partisi'nden 57 yaşındaki Bhattarai oyların 340'ını aldı. Bhattarai'nin Nepal Kongre Partisi'nden rakibi Ram Çandra Poudel'in 235 oy aldığı belirtildi. Bhattarai'nin seçilmesiyle Nepal'de eski Başbakan Jhalnath Hanal'ın 14 Ağustos'ta istifa etmesiyle artan siyasi kriz sona ermiş oldu.