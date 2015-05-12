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Dünya
Deutsche Welle

Nepal'deki depremde binalar çöktü

Yeniden şiddetli bir depremle sarsılan Nepal'de birçok bina çöktü. Enkaz altından cesetler çıkarıldığı bildirildi.

12 Mayıs 2015 15:21


Almanya'nın Potsdam kentinde bulunan Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Nepal'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 7.2 olarak bildirdi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün başkent Katmandu'nun 83 kilometre kadar doğusunda, Çin sınırı yakınlarında olduğunu duyurdu. USGS, depremin derinliğini ise 18,5 kilometre olarak saptadı.

Telefon ağlarının çöktüğü ülkede son sarsıntının neden olduğu ölü ve yaralı sayısı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

'Enkaz altından cesetler çıkarılıyor'

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) sözcüsü Paul Dillon, bir binanın enkazından cesetler çıkarıldığına tanık olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi'nin (UNOCHA) Twitter hesabından yapılan açıklamada, bazı binaların çöktüğü bildirildi.

Alman Basın Ajansı'nın (dpa) Katmandu muhabiri, sarsıntının Katmandu'da paniğe neden olduğunu bildirdi.

25 Nisan depreminin bilançosu

25 Nisan'da Nepal'de meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde resmi açıklamalara göre 8 binden fazla kişi can vermiş, 16 bin kişi yaralanmıştı.

Yaklaşık 300 binden fazla evi yerle bir eden 25 Nisan depremi, 250 bin binaya da hasar vermişti. Deprem verdiği hasarı tespit çalışmaları devam ediyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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