Nepal'de yolcu uçağı düştü; 39 kişi hayatını kaybetti

Nepal'in başkenti Katmandu'da, US Bangla Airline isimli havayolu şirketine ait bir uçağın düştüğü belirtildi. Kazada 39 kişi hayatını kaybetti.

Bombardier Dash Q-400 tipi yolcu uçağı Nepal'ın başkenti Katmandu'daki Tribhuwan Uluslararası Havalimanı'na inerken pisten çıktı ve alev aldı.

Uçakta 71 yolcu ve mürettebat olduğu belirtiliyor. Reuters'a göre, kaza nedeniyle en az 50 kişi hayatını kaybetti. Associated Press (AP) haber ajansının yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre ise, kazada en az 38 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı, 10 kişi için ise bir bilgi bulunmuyor.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Kaza sonrası havalimanındaki tüm uçuşların durdurulduğu açıklandı.