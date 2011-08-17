-Nepal'de tekne faciası KATMANDU (A.A) - 17.08.2011 - Nepal'in güneyinde aşırı yağışlar nedeniyle taşan bir nehirde, bir teknenin alabora olması sonucu en az 20 kişi kayboldu. Polis, teknenin en az 35 kişi taşıdığını ve bunlardan sadece 12'sinin kurtulduğunu söyledi. Teknenin, dün geç saatlerde Katmandu'nun 400 kilometre güneydoğusunda bulunan Kamala nehrinde alabora olduğu, kurtarma görevlileri bölgeyi aramaya başladığında ise havanın çoktan karardığı belirtildi. Polis ayrıca teknenin çok eski ve çok dolu olduğunu, nehrin muson yağmurları yüzünden taştığını bildirdi. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.