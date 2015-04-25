Nepal'de şiddetli deprem



ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünü Katmandu'nun 81 kilometre kuzeybatısı olarak saptadı. İlk bilgilere göre 7,5 olarak açıklanan depremin büyüklüğü daha sonra 7,9'a yükseltildi.

Fransız Haber Ajansı'nın (AFP) Katmandu muhabiri, 700 bin nüfuslu şehirde halkın panik içinde evlerini terk ettiğini bildirdi. Birçok bina ciddi hasar gördü.

Sarsıntı, bölgeye göre 30 saniye ile iki dakika arasında sürdü. Deprem komşu Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'te de hissedildi. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki AFP bürosu iki kez tahliye edildi.

'Cesetler yollarda'

Alman Basın Ajansı'na (dpa) Katmandu'daki durum hakkında bilgi veren bir foto muhabiri, yollarda birçok ceset gördüğünü, bir otelin tamamen çöktüğünü söyledi. Depremden özellikle eski bina ve tarihi yapıların etkilendiğini bildirdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, depremden mağdur olanlara yardım edileceğini bildirdi.

Himalayalar'da sık sık deprem meydana geliyor. 2011'de Hindistan'ın kuzeybatısı ve Nepal'i sarsan 6,9 büyüklüğündeki depremde 110 kişi hayatını kaybetmişti.