-Nepal'de ölü sayısı 43'e yükseldi KATMANDU (A.A) - 13.10.2011 - Nepal'in doğusunda bir yolcu otobüsünün, dağlık bir bölgede yoldan çıkması sonucu ölenlerin sayısı 43'e yükseldi. Polis, başkent Katmandu'nun 240 kilometre doğusunda meydana gelen kazada, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlanan ve Sunkosi Nehri'ne düşen otobüste 43 kişinin öldüğünü açıkladı. Hala kayıplar olduğunu belirten yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyorlar. Nepal'de yolcu otobüslerinin bugünlerde, 2 hafta süren ulusal bir festivalin sona ermesi nedeniyle evlerine dönenleri taşıdıkları için kapasitelerinden daha fazla yolcu aldıkları belirtiliyor.