-NEPAL'DE KÜÇÜK UÇAK DÜŞTÜ KATMANDU (A.A) - 24.08.2010 - Nepal'in doğusunda, Everest'teki Lukla geçidine uçmakta olan, içinde 6'sı yabancı 13 kişi olan küçük bir uçak düştü. Nepal Sivil Havacılık Dairesi yetkilisi Tri Ratna Manandhar, uçakta 5 Amerikan vatandaşının, bir Japon turistin bulunduğunu, diğer 8 kişinin Nepalli olduğunu söyledi. Kurbanların kimlikleri konusunda ise açıklama yapılmadı. Alman yapımı Dornier uçağı, Everest'teki Lukla geçidine uçtuğu sırada kötü hava koşulları nedeniyle başkent Katmandu'nun güneyindeki tepelere düştü. Uçakta, 11 yolcu ve 3 kişilik mürettebatın bulunduğu belirtildi.