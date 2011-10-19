-Nepal'de küçük uçak düştü: 6 ölü ANKARA (A.A) - 19.10.2011 - Nepal'in batısındaki dağlık bölgede kaybolduğu bildirilen askeri uçağın düştüğü, 6 kişinin öldüğü bildirildi. Hindustan Times'ın haberine göre yetkililer, batıdaki Nepalganj'dan başkent Katmandu'ya hasta taşıyan uçağın düştüğünü, uçaktakilerin tamamının hayatını kaybettiğini belirtti. Uçakla bağlantı başkentin 200 kilometre batısındaki dağlık bölgede dün gece kesilmişti. Uçakta iki kişilik mürettebat, bir doktor ve bir hemşireyle hasta ve yakınının bulunduğu kaydedilmişti.