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Dünya

Nepal'de uçak düştü; 19 ölü

Everest Dağı'nın eteklerindeki Lukla'ya giden uçakta bulunan 19 kişiden kurtulan olmadı

28 Eylül 2012 11:49

Everest Dağı'na bir grup dağcıyı götüren uçağın düşmesi sonucu 19 kişinin öldüğü bildirildi.

Yetkililer, Nepal'in başkenti Katmandu'daki havaalanından kalkan uçağın pilotunun birkaç dakika sonra uçakta sorun olduğunu bildirdiğini ve havaalanına dönmek için izin istediğini açıkladı.

Sita Havayolları'na ait çift motor pervaneli uçağın, Katmandu'nun güneybatısındaki Manohara Nehri yakınlarına düştüğü belirlendi.

Everest Dağı'nın eteklerindeki Lukla'ya giden uçakta bulunan 19 kişiden kurtulan olmadı.

Yolcular arasında 7 İngiliz ve 5 Çin vatandaşı bulunduğu belirtildi.

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