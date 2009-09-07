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Dünya

Nepal'de bombalı saldırı: 3 ölü

07 Eylül 2009 19:26

Nepal'in güneybatısında düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Polis yetkilileri, saldırıda ölenlerin ikisinin çocuk olduğunu söyledi, ancak başka detay vermedi. Öte yandan, ülkede geçen aylarda bir kilise ve camiye düzenlenen bombalı saldırılarla ilgili olarak iki militanın yakalandığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ratna Raj Pandey, militanlardan birinin, Hindu yanlısı “Nepal Savunma Ordusu”nun (NSO) lideri olduğunu söyledi. NSO, Mayıs ayında bir kiliseye, geçen yıl ise bir camiye düzenlenen bombalı saldırıların sorumluluğunu üstlenmişti. Saldırılarda 3 kişi ölmüştü.

NSO, Nepal'de Madheş adlı bölgenin bağımsızlığı için mücadele eden çok sayıdaki silahlı örgütten biri.

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