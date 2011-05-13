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Dünya

NEPAL'DE ANAYASA AYAKLANMASI  KATMANDU (A.A)

13 Mayıs 2011 13:47

-NEPAL'DE ANAYASA AYAKLANMASI  KATMANDU (A.A) - 13.05.2011 - Nepal'de etnik azınlıklara daha geniş haklar tanınması beklenen yeni anayasanın tamamlanması için genel grev yapılıyor. Nepal Yerli Halkları Federasyonu'nun öncülüğünde başlatılan grev çerçevesinde okulların, işyerlerinin ve piyasaların kapandığı, toplu ulaşımın çalışmadığı belirtildi. Polisin gösteriler sırasında 70 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi. Federasyon, Maocuların 2006'da hükümete karşı savaşmayı sona erdirmesinin ardından yeni anayasanın öngörülen 28 Mayıs gününe kadar tamamlanması ve barış sürecinin tamamlanmasını istiyor. Nepal kabinesi ise dün yeni anayasanın tamamlanması için belirlenen sürenin bir yıl uzatılmasını önermişti. Önerinin parlamentoda üçte iki oyla kabul edilmesi gerekiyor. Nepal'de 2007'den bu yana geçici anayasa yürürlükte bulunuyor.

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