Geçen ay başkent Katmandu ve çevresini yıkan ve en az 8000 kişinin hayatını kaybettiği 7,8'lik depremin yaralarını sarmaya çalışan Nepal'de, 7,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Reuters'ın haberine göre, Amerikan Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Çin sınırında gerçekleşen ve en az 37 kişinin hayatını kaybettiği depremin derinliğinin 19 kilometre olduğunu bildirdi. USGS, nüfusun nispeten yoğun olmadığı bir bölgede meydana gelen depremin büyüklüğünü daha önce 7,1 olarak duyurmuştu.

Görgü tanıkları, depremin ardından merkez üssüne 83 kilometre uzaklıktaki Katmandu'da insanların panik içinde kendilerini binalardan dışarı atarak sokaklara koştuğunu söyledi.

Merkez üssü Everest Dağı yakınlarındaki Namche Bazar kasabasına 68 kilometre uzaklıkta olduğu açıklanan depremin Hindistan'ın kuzeyinde ve başkent başkent Yeni Delhi'de de hissedildiği belirtildi. Reuters, binaların yaklaşık bir dakika sallandığı Yeni Delhi'de insanların sokaklarda toplandığını bildirdi.

Nepal'de 25 Nisan'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde en az 8 bin 46 kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 18 bin kişi de yaralanmıştı.