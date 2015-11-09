Nepal Milli Takımı oyuncuları vatana ihanetle yargılanıyor!

Nepal Milli Takımı'ndan 5 futbolcu, 2014 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde şike yaptıkları gerekçesiyle vatana ihanetten ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Ülke basınında yer alan haberlerde, şike yaptığı tespit edilen bazı kişiler tarafından banka hesaplarına yüksek miktarda para aktarıldığı ortaya çıkan ve geçen ay gözaltına alınan 5 Nepalli futbolcunun başkent Katmandu'da hakim karşısına çıktığı belirtildi. Hürriyet'te yer alan habere göre Nepal'in birlik ve beraberliğini tehlikeye attıkları gerekçesiyle ömür boyu hapis istemiyle yargılanan 5 futbolcu arasında milli takımın eski kaptanlarından Sagar Thapa ve eski kalecilerinden Ritesh Thapa da bulunuyor.

Suçlamada, Nepal Milli Takımı'nın 2011'de oynadığı 2014 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçlarının kaybedilmesi için söz konusu futbolculara para ödendiği iddiaları yer alıyor. FIFA, daha önce de Nepal futbolunda bazı finansal usulsüzlükler tespit edildiği gerekçesiyle geçen yıl federasyon hakkında soruşturma başlatmıştı.

Bu olayların ardından Nepal Futbol Federasyonu Başkanı Ganesh Thapa, görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle bazı federasyon yetkilileri tarafından suçlanmış ve asbaşkanlık yapan 4 kişinin işine son vermesinin ardından istifa etmişti.