-NEONAZİLER İLE İSLAMCILAR YAHUDİLERE KARŞI YAKINLAŞIYOR BERLİN (A.A) - 11.07.2010 - Alman "Der Spiegel" dergisi, ülkedeki radikal faaliyetleri izleyen Anayasayı Koruma Dairesinin, İsrail ve Yahudilere karşı olan düşmanlıkları sebebiyle Neonaziler ile İslamcılar arasında ideolojik bir yakınlaşma gözlemlemeye başladığını yazdı. Federal Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Heinz Fromm dergiye yaptığı açıklamada, Neonazilerin Yahudi düşmanlığının yanı sıra Arap kökenli çocukların bir Yahudi dans topluluğunun Hannover kentindeki gösterisi sırasında oyunculara taş atmasının da endişe verici olduğunu söyledi. Neonaziler ile radikal dinci Arapların düşüncelerinin ideolojik açıdan benzerlikler gösterdiğini savunan Fromm, her iki kesimin de İsrail'in ve Yahudilerin aşırı derecede güçlendiğine ve bu nedenle Yahudilere karşı mücadele edilmesi gerektiğine inandığını kaydetti. Fromm, Neonazilerin daha çok ırkçılıktan, radikal dinci Arapların ise Orta Doğu sorunundan dolayı Yahudilere düşman olduğunu ve her iki kesimin de siyonizme ve Yahudilere karşı mücadeleyi haklı gördüğünü söyledi. Derginin haberinde, Yahudi dans topluluğuna taşlarla saldırdığı için göz altına alınan kişilerin sayısının 12 olduğu, bu kişilerden 11'inin yaşları 9 ve 19 arasında değişen Arap çocuk ve gençlerden oluştuğu belirtildi.