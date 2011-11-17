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Neonazi evinde ölüm listesi

Almanya’da 8 Türk'ün öldürüldüğü seri cinayetlerin sorumlusu Neonazi'lerin evinde 88 kişilik bir infaz listesi çıktı.

17 Kasım 2011 02:00



T24- Almanya’da 8 Türk ve bir Yunan’ın öldürüldüğü seri cinayetlerin sorumlusu olduğu ortaya çıkan Neo-Nazi örgütünün üç üyesinin kaldığı evde ele geçirilen belgeler arasında şoke eden bir infaz listesi çıktı.
 


Milliyet'in haberine göre, “Dönerci Cinayetleri”nin failleri olan Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt ve Beate Zschape’nin evinden çıkan 88 isimlik listede politikacıların yanı sıra Türk ve İslam kuruluşlarının temsilcileri de yer alıyor. Der Spiegel dergisi 2005’te hazırlanan listede Başbakan Merkel’in partisi CDU’nun koalisyon ortağı olan CSU ‘nun milletvekili Hans-Peter Uhl ve Yeşiller Partisi milletvekili Jerzy Montag’ın yer aldığını yazdı. Montag, ırkçılığa karşı çıkan bir insan hakları savunucusu olarak tanınıyor. Hans-Peter Uhl ise 2005 yılından beri CDU-CSU koalisyonunun iç politika sözcülüğünü üstleniyor. Aşırı sağcı NPD partisinin kapatılmasına karşı çıkan Uhl, listede adının olduğunu öğrenince şoke olduğunu söyledi. Montag ise “Bu benim için korkunç bir duygu” dedi. Listedeki Türklerin isimleri ise açıklanmadı.

Türkler’e yemek verecek


Bu arada Almanya Cumhurbaşkanı Wulff’un, 2000’den beri öldürülen Türkler’in yakınlarına bir yemek vereceği açıklandı. Almanya’nın yeni Ankara Büyükelçisi Eberhard Pohl ise ülkesindeki tüm siyasi partilerin neo Nazizme Almanya’da yer olmadığı konusunda hemfikir olduklarını söyledi. Almanya İçişleri Bakanı  Friedrich de ülkedeki şiddet eğilimli İslamcılara yapıldığı gibi Neo-Naziler hakkında da veri bankası oluşturulacağını söyledi.


88’in sırrı


Listenin 88 isimden oluşmasının sırrı Nazi Almanyası’nın lideri Adolf Hitler’i selamlamak için kullanılan ünlü “Heil Hitler” sözlerinde yatıyor. “H” alfabenin sekizinci harfi olduğu için Naziler, 88 sayısını “Heil Hitler” için bir şifre olarak kullanıyor.



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