Neo-Nazilerden 10 bin kişilik ölüm listesi

T24 - Almanya'da, dönerci cinayetlerinden sorumlu Neo-Nazi grubun, sanılandan daha büyük olduğu ortaya çıktı. Nasyonal Sosyalist Yeraltı adlı gruba ait bir evde yapılan aramada, 10 bin kişilik yeni bir liste bulundu.



Almanya'da, Neo-Nazi dönerci cinayetleri ile ilgili soruşturma derinleştikçe çarpıcı sonuçlar çıkmaya başladı. Soruşturmanın derinleşmesi ile grubun bağlı olduğu Nasyonal Sosyalist Yeraltı adlı grubun, 180 kadar üyesi olduğu belirlendi.

10 bin kişilik yeni liste ortaya çıktı



Thüringen'de Nasyonal Sosyalist Yeraltı adlı grubu kuran zanlıların evinde yapılan aramalarda, 10 bin kişilik yeni bir liste ele geçirildi.



Listede, bazı Türk ve Müslüman kuruluşların yanı sıra, Neo-Nazilere karşı tavır alan alman siyasetçiler, dernekler ve kiliselerin isimleri yer alırken Alman polisi, bunun bir suikast listesi olduğunu düşünmüyor.



Bundan önce de cinayetten sorumlu tutulan kişilerin yaşadığı evde, 88 kişilik bir infaz listesi bulunmuştu.

Grubun 180 üyesi var



Savcılık, dönerci cinayetlerinden sorumlu kişilere, başka kişilerin de yardım ettiğini düşünüyor. Federal Emniyet Teşkilatı, terör hücresini oluşturan Nasyonal Sosyalist Yeraltı adlı grubun, 180 kadar üyesi olduğunu tespit etti.



Bu bilgiler doğrultusunda, dönerci cinayetlerini soruşturan Federal Başsavcı da, şu ana kadar tespit edilen 4 zanlı dışında, gruba üye başka militanların olabileceğini açıkladı.



En az 2 zanlının daha cinayetlerle doğrudan bağı olduğu tahmin edilirken, militanlara, onlarca aşırısağcı tarafından yardım edildiği belirtiliyor.



2000'den beri 8 türk ve 1 yunan öldüren zanlılardan ikisi ölü bulunmuş, grubun üyesi olduğu iddia edilen Beate Z. ile gruba yardım ettiği düşünülen Holger G. gözaltına alınmıştı.





