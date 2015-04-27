Neo-Nazi cinayetleri örgütün logosuna göre mi işlendi

Almanya’da 2000-2007 yılları arasında 8’i Türk 9 göçmen kökenli kişiyi katleden NSU çetesi tarafından işlenen cinayetlerin belirli bir plana göre işlendiği iddia edildi. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti’den FDP’li politikacı Joachim Stamp, cinayetlerin yerlerinin düz bir çizgi ile haritada birleştirilmesi sonucu, örgütün logosu olan N, S ve U harflerinin ortaya çıktığını öne sürdü.

n-tv haber kanalının internet sayfasında yer verdiği haberde, KRV Parlamentosu NSU Komisyonu Üyesi Stamp’ın ofisindeki bir çalışanın, harita üzerine cinayetlerin işlendiği yerleri birleştirmesi sonucu sözkonusu sonuca tesadüfen ulaştığı kaydedildi. Haritaya Köln’de Keupstrasse’de gerçekleştirilen çivili bombalı saldırı ve polis Michele Kiesewetter cinayetinin de işlendiği, ancak NSU logosunun tam olarak ortaya çıkması için, Magdeburg yakınlarında bir noktaya daha ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Sonuç oldukça şaşırtıcı

Ahmet Yıldırım’ın DHA’da yer alan haberine göre, n-tv’ye açıklama yapan Joachim Stamp, kendisinin komplo teorisi yapmak istemediğini ancak, ortaya çıkan sonucun şaşırtıcı olduğunu söyledi. Aşırı sağın sembollere önem verdiğini hatırlatan Stamp, teoriyi absürd bulmadığını belirtiyor.

Joachim Stamp, NSU’ya ait olduğu belirtilen ve aramalarda ele geçirilen bir videoda da, Almanya haritası ve NSU logosunun göründüğüne dikkat çekiyor.

Stamp, Federal Savcılık ve NSU davasının görüldüğü Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’ne de sözkonusu haritayı gönderdiğini belirtiyor.

İddiadaki eksik noktalar

Oldukça ilgi uyandıran iddiada eksik yönlerin de bulunduğuna dikkat çekiliyor. Buna göre, teorideki eksiklikler Nö harfinin sol ayağının kısa olması, Magdeburg yakınlarındaki noktanın eksik olması, bir çok kişiye göre tesdüfen işlendiği sanılan polis memuru Michele Kiesewetter cinayetinin de haritada yer alması, cinayetlerin kronolojik sıraya göre birleştirilmiş olmaması ve 9 noktanın farklı sıralama ile birleştirilmesiyle değişik sembollerin ortaya çıkacağı eksiklikler arasında sıralanıyor.