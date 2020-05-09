Nenad Bjelica imza için geliyor

Teknik direktör arayışları kapsamında çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'nin daha önce bir görüşme gerçekleştirdiği Nenad Bjelica ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Yeni teknik direktörünü belirlemek adına çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, daha önce bir görüşme gerçekleştirdiği Nenad Bjelica'nın takımın başına geçmesi konusunda son aşamaya geldi.

TUTTOmercatoWEB'in Hırvat sitesi 24sata'ya dayandırdığı habere göre Nenad Bjelica'nın Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a gelerek önümüzdeki saatlerde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunduğunu belirtilirken Hırvat hocanın yıllık 2 milyon Euro kazanacağı aktarılıyor.