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Nemrut ve Ilgaz dağlarının nereye ait olduğu tartışması

Adıyaman ile Malatya arasındaki Nemrut, Kastamonu ile Çankırı arasındaki Ilgaz Dağı kavgaları yeniden büyüdü.

16 Ocak 2012 02:00


T24 - Adıyaman ile Malatya arasındaki Nemrut, Kastamonu ile Çankırı arasındaki Ilgaz Dağı kavgaları yeniden büyüdü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Vekili Ahmet Özyanık’ın Nemrut Dağı’nın Malatya tarafında turizm merkezi planlamasına izin verdiklerini açıklaması, Adıyamanlıları ayağa kaldırdı.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; AKP’nin Adıyaman milletvekilleri harekete geçti. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Nemrut ile ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı. Çankırı Valiliği’nin Ilgaz Dağı ile ilgili reklam kampanyası başlatması ise Kastamonulular’ı harekete geçirdi.


'Nemrut'u kaptırmayız'

Özyanık’ın açıklamalarının ardından AKP Adıyaman milletvekilleri; Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile acil görüşme yaptı ve yapılan açıklamanın düzeltilmesini istedi.

Malatya ile Adıyaman arasında kalan Eroğlu ise haberlerin “Gerçeği yansıtmayan ve yanlış algılamalara neden olabilecek açıklamalar’ olduğunu belirtti. AKP Grup Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın “Nemrut Adıyaman’ındır ve Adıyaman’ın kalacaktır. Nemrut’u kimseye kaptırmaya niyetimiz yok. Bir bürokrat tarafından yapılan açıklama bakanımız tarafından düzeltilmiştir” dedi.


Ilgaz tartışması

Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan Ilgaz Dağı ile ilgili olarak Çankırı Valililiği birçok ilde bilboardlara Ilgaz Dağı ile ilgili ilanlar verdi. İlanlar Kastamonulular’ı harekete geçirdi.

AKP Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü “Ilgaz Dağı zirve noktası her iki ilimizin sınırının birleştiği noktadır. Tesislerin büyük çoğunluğu Kastamonu tarafındadır. Ancak Çankırı’nın da Ilgaz Dağı’na sahip çıkması ve reklam kampanyası yapması normal. Biz Kastamonu tarafında büyük tesisler yapacağız” dedi.

Kommagene Krallığı’ndan kalan devâsâ heykelleriyle bilinen Nemrut Dağı Malatya ile Adıyaman’ın arasını açtı. Milli Parklar Genel Müdürü Ahmet Özyanık’ın, dağın Malatya tarafına turizm tesisi yapacaklarını açıklaması, Adıyaman milletvekillerini harekete geçirdi. Vekiller Bakan Eroğlu ile görüştü.



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