'Nemli odada makarna yiyecek çağı geçtiler'

T24





'Sağlıkları çok bozuk'



Doğan, “Artık bu haksızlığa karşı ben en ön safta yer alma kararı aldım” dedi. Eşinin sağlık sorunu nedeniyle Silivri’deki duruşmaya gidemediğini, ancak bugün adalete teslim olacağını ifade etti. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:“Televizyonlarda seyrettim. Işık Paşa, tutuklu yakınlarıyla görüşmüş. Ben ne yazık ki eşimin yanından ayrılamadığım için gidemedim. Tutuklu yakınlarının çoğu Ankara’dan. Davayı izlemek için Harbiye Orduevi’nde kalıyorlar. Ne diyecek, ne anlatacak tutuklu yakınları? Yapılan haksızlıkları, adaletsizliği anlatıp kendilerine yardımcı olunmasını istemişlerdir. Bakın bu insanların sağlıkları çok bozuk. Tam da sağlıklarına dikkat etmeleri gereken yaştalar. Rutubetli cezaevleri odalarında kalacak, sürekli makarna yiyecek durumda değiller. Bunları anlatmışlardır tutuklu yakınları. Ben artık karar verdim. Bu haksızlığa karşı neler yapabiliriz, nasıl örgütlenebiliriz, yasal başka ne gibi haklarımız var, sesimizi tüm dünyaya nasıl duyururuz, bunun için çalışacağım. Çok geniş katılımlı bir platform kurmak için harekete geçeceğim. Kararlıyım, artık beni en ön saflarda göreceksiniz. Onlar da görecekler. İnanıyorum ki bu insanları haksız yere suçlayanlar da gün geldiğinde adalete hesap vereceklerdir.”