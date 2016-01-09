Neman aşireti lideri, AKP'li Cihan Güven'e silahlı saldırı

Şırnak'ın İdil ilçesinde yol kesen PKK üyeleri, 1 Kasım seçimlerinde AKP'den milletvekili adayı olan, Neman Aşireti lideri ve İdil Kızılay Şube Başkanı Cihan Güven'in otomobiline uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Açılan ateşte sırtından yaralanan 59 yaşındaki Güven, İdil Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

DHA'nın haberine göre, Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lılar ilçe çıkışında yol kesip, geçen araçlar üzerindeki yolculara kimlik kontrolü yaptı. Anahtarı gasp edilen bir TIR da yolu kapatacak şekilde çekildi ve ateşe verildi. Bu sırada 1 Kasım seçimlerinde AKP'den Şırnak'ta 3'üncü sıradan milletvekili adayı olan ve halen Kızılay İdil Şube Başkanlığı'nı yürüten Neman aşireti lideri Cihan Güven, PKK üyelerinin yol kestiği bölgeden geçerek bir akaryakıt istasyonuna özel otomobiline benzin almak için girmek isterken aracına uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Güven, sırtına isabet eden 1 kurşunla yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşlar Güven'i İdil Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Güven'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. PKK üyeleri bölgeden kaçarken, ateşe verilen TIR TOMA araçları ile söndürüldü. Karayolu üzerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, geniş çaplı operasyon başlattı.