Nema alamayan çalışanlara ikinci fırsat

Hükümet, zorunlu tasarruf ödemelerini alamayanlara ikinci bir şans tanıyor. Dava açıp kazananlara nema ödemesini devlet yapacak.

Torba yasa tasarısından nema müjdesi çıktı. Önceki dönemde nema ödenmeyen binlerce çalışan tanınan ikinci haktan yaralanacak.

1988 ile 2002 yılları arasında, çalışanların maaşlarından tasarruf teşvik hesabı için kesinti yapıldı. Hükümet, 2002'de uygulamaya son vererek, hesapta biriken paraları, 2003-2006 yılları arasında hak sahiplerine ödedi.

Milyonlarca kişiye 17 milyar lira ödeme yapıldı ancak nema payı işveren tarafından yatırılmayan hak sahipleri uygulama dışı kaldı.

Hükümet, bu kapsamdakiler için şimdi yeni bir adım atıyor. Düzenleme Meclis'e gönderilen torba yasa tasarısı kapsamında yer alıyor.

Tasarı yasalaşırsa, nema payını ödemeyen işverene dava açıp kazanan hak sahiplerine ödemeler Hazine tarafından yapılacak. Bu paralar, Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla payları zamanında yatırmayan işverenlerden tahsil edecek.

Tasarının Meclis'teki görüşmeleri sırasında, ilk ödemeden yararlanamadığı halde dava açmayanlara da devlet tarafından ödeme yapılması için önerge verileceği belirtiliyor.