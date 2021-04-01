Nelson Piquet: Aynı otomobilde yarışsalar Verstappen, Hamilton'u ezer geçerdi

T24 Dış Haberler

Yeni Formula 1 sezonunun ilk yarışı geride kalırken birçok yarış sever 8'inci defa mutlu sona ulaşarak F1 rekorunu kırmayı hedefleyen Lewis Hamilton ile Red Bull'un genç pilotu Max Verstappen arasındaki şampiyonluk yarışının nasıl şekilleneceğini merak ediyor.

1981, 1983 ve 1987 F1 sezonlarının dünya şampiyonu Nelson Piquet, iki pilot da aynı otomobilde yarışsa Verstappen'in rahatlıkla kazanacağı değerlendirmesinde bulundu.

Motorsport.com'a konuşan Piquet, "İlk önce F1'in farklı otomobillere sahip bir kategori olduğunu unutmamalıyız. O yüzden iki pilotu aynı takımda olmadıkları sürece kıyaslamak çok zor. Ancak Max Mercedes için yarışıyor olsa Hamilton'u ezer geçerdi" dedi.

Piquet, "Max daha agresif. Bu agresiflik sebebiyle daha sık hata yapıyor olabilir ancak bence Hamilton'dan daha iyi. Hamilton'ın ikinci pilotu Bottas iken kazanması çok kolay" diye konuştu.