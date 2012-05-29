Nelson Mandela köyüne dönüyor

Güney Afrika'nın efsanevi lideri Mandela, 94 yaşında köyüne geri dönme kararı aldı.

Eski Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın Johannesburg kentinden, köyü Qunu'ya döneceği bildirildi.

Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın basın bürosundan yapılan açıklamada, yarın Qunu'ya hareket edecek Mandela'nın, burada süresiz kalacağı belirtildi.

Zuma, Mandela'nın sağlığının iyi olduğunu, ona dünyadaki ve Güney Afrika'daki milyonlarca insanın iyi dileklerini, desteğini ve sevgisini sunduklarını kaydetti.

Mandela, şubat ayında, mide rahatsızlığının nedeninin belirlenmesi için hastaneye yatırılmıştı. Nobel Barış Ödülü sahibi Mandela, 18 Temmuzda 94 yaşına girecek.

Güney Afrika'daki beyaz ırkçı rejime karşı mücadele veren Mandela, 27 yıl hapiste kaldıktan sonra 1994 yılında Güney Afrika'nın ilk siyah Devlet Başkanı olmuştu.