Nelson Mandela doğumunun 100'üncü yılında anıldı

İSTANBUL, (DHA)- GÜNEY Afrika Cumhuriyeti’nin ilk siyahi devlet başkanı Nelson Mandela, doğumunun 100’üncü yılında İstanbul Aydın Üniversitesi’nde düzenlenen panelle anıldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Eski Devlet Başkanı Kgalema Motlanthe’nin onur konuğu olarak katıldığı panelde Mandela’nın hayatı, misyonu, devlet başkanlığı ve ayrımcılık karşıtı aksiyoner tavrı konuşuldu.

MOTLANTHE: “MANDELA KÜRESEL BİR SİMGE”

Konferanstaki konuşmasına Nelson Mandela’nın siyasi yaşamını kısaca özetleyerek başlayan Güney Afrika Cumhuriyeti Eski Devlet Başkanı Kgalema Motlanthe “Mandela şiddet karşıtı tavrı ve ayrımcılık karşısındaki taviz vermez tutumuyla sadece Güney Afrika’nın değil, tüm Afrika kıtasının efsanevi liderlerinden biri olmuş, gerçek bir dünya lideridir. Onun insanlığın sürdürülebilir dayanışması, barışı ve kardeşliği için ortaya koyduğu vizyona ters düşmememiz gerekir. Çünkü Nelson Mandela ismi artık tarihsel değerler için küresel ve büyük bir simge haline gelmiştir” diye konuştu.

“MANDELA HERKESİN LİDERİ”

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Ankara’daki büyükelçiliği aracılığıyla düzenlenen panelde İstanbul Aydın Üniversitesi Afrika Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Sedat Aybar, Nelson Mandela’nın herkesin lideri olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

“Nelson Mandela Robben Adası’nda ayrılıkçı rejim tarafından Güney Afrika Cumhuriyeti’nde hapiste tutulmuş bir lider. Mandela, ayrılıkçı rejime karşı kendi ilkeleri etrafında direnen, insanlık için çok önemli mesajlar veren ve serbest bırakılıp Güney Afrika Cumhuriyeti’nin başına geçtikten sonra kindarlığı ve intikam duygularını bir kenara bırakıp yeni Güney Afrika Cumhuriyeti’nin kurulmasında önemli bir rol almış ve bu uğurda çabalar sarf etmiş bir liderdir. Kendisinin ilkeleri, duruşu ve prensipleri etrafında insanlık tarihine yaptığı bir katkı söz konusudur. Bu anlamda Nelson Mandela herkesin lideridir. Onun fikirlerinin öğrenilmesi ve tanınması herkes için çok büyük önem arz ediyor. Gökkuşağı ulusu denilen birçok renkten, dini inanıştan, etnik gruptan insanın bir arada yaşayabilme iradesini gösterebilmesi, barış içinde kardeşliği yaşayabilmelerinin sağlanabilmesi Nelson Mandela’nın fikirleri üzerinden gerçekleşiyor. Bu önemli liderin bugün bu üniversitede bu düzeyde bir temsille anlatılıyor olması da bizim için çok önemli.”

“AFRİKALI ÖĞRENCİLERİMİZİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

Afrikalı öğrencilere kendilerini anlatıp, buradaki öğrencilere de Afrika’yı anlatmak için çaba sarf ettiklerini ve bu panelin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Aybar, “Okulumuzda 500 civarında Afrikalı öğrenci var ve biz Afrika’dan gelen öğrencilere çok önem veriyoruz. Bizim için çok önemli bir gün. Nelson Mandela gibi bir önderin fikirlerinin burada öğrencilerimize aktarıldığı, onun düşünce dünyasının neleri içerdiğinin öğrenildiği bir gün. Öğrencilerimizin bu panele ilgi göstermesi de bizim için büyük önem taşıyor” dedi.

ÜNİVERSİTEYE “GERGEDAN HEYKELİ” HEDİYESİ

Etkinlik kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosu ve DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın tarafından İstanbul Aydın Üniversitesi’ne hediye edilen gergedan heykelinin de açılışı yapıldı. Heykel, üniversitenin doğanın ve hayvanların korunmasına verdiği önemin bir göstergesi olarak Florya yerleşkesinde sergilenmek üzere yerini aldı.

Yaklaşık 1 ton ağırlığında olan gergedan heykelinin kendi içinde bir mesaj verdiğini, gergedanın aklın ve mantığın bir temsilcisi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Sedat Aybar, “Bu heykeli okulumuzun en iyi köşelerinden birine koyduk. Akademik bir kurumda gergedan heykelinin Afrika’dan bize hediye edilmiş olması bizim için çok önemli, bu yüzden çok mutluyuz. Okulumuz Afrika açılımına çok önem veriyor ve bu konuda Afrika’da ve dünyada önde gelen isimlerle iş birlikleri geliştiriyor” diye konuştu.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)