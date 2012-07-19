Nelson Mandela 94. yaşını kutladı

Güney Afrika’daki ırkçı Apartheid rejimine karşı mücadelenin lideri Nelson Mandela 94 yaşında girdi.



Nobel Barış Ödülü sahibi Güney Afrikalı lider Mandela’nın yaş günü büyük bir çocuk korosunun söylediği şarkılarla kutlandı.

Doğum gününden bir gün önce de eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın bu özel gün vesilesiyle ziyaret ettiği Mandela için ülke çapında 12 milyon çocuk “İyi ki doğdun” şarkısını söyleyip,

“Seni seviyoruz baba” dedi.



Soweto’daki Batsogile İlkokulu’ndan 12 yaşındaki Kgaugelo Masunhloane, “Onun doğum gününü kutluyoruz, bizim için savaştığını hatırlıyoruz. Onun mücadelesi Apartheid’a karşıydı” diye anlatıyor ve ülkesinde daha çok klanının adı olan “Madiba” ile anılan Mandela’ya sesleniyor: “27 yıl cezaevinde kaldı. ‘Teşekkürler Madiba’ demek istiyoruz ve mutlu yıllar diliyoruz ve daha nice nice senelere...” Doğum gününden bir gün önce de eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın bu özel gün vesilesiyle ziyaret ettiği Mandela için ülke çapında 12 milyon çocuk “İyi ki doğdun” şarkısını söyleyip,“Seni seviyoruz baba” dedi.Soweto’daki Batsogile İlkokulu’ndan 12 yaşındaki Kgaugelo Masunhloane, “Onun doğum gününü kutluyoruz, bizim için savaştığını hatırlıyoruz. Onun mücadelesi Apartheid’a karşıydı” diye anlatıyor ve ülkesinde daha çok klanının adı olan “Madiba” ile anılan Mandela’ya sesleniyor: “27 yıl cezaevinde kaldı. ‘Teşekkürler Madiba’ demek istiyoruz ve mutlu yıllar diliyoruz ve daha nice nice senelere...”

Torunu Ndileka Mandela, Sowetan gazetesine dedesinin en sevdiği yöresel yemeği yaparak ailece doğum gününü kutlayacaklarını söyledi. Madiba’ya özel kocaman beyaz bir doğum günü pastası da unutulmadı.





'Tarihin akışını değiştirdi'





Mandela, sağlık sorunları nedeniyle halkın karşısına artık pek çıkmıyor. Siyasetten emekli olduğundan bu yana ailesiyle doğum yeri olan Doğu Cape eyaletinin Qunu köyündeki evinde sakin bir yaşam sürdürüyor. Irkçılığa karşı verdiği mücadele nedeniyle 27 yılını hapiste geçiren Mandela, 1993’te Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmüş, 1994’te ise Güney Afrika’nın ilk siyah lideri seçilmişti. Ülkenin ırkçı yönetim ve iç savaştan kurtulması için verilen mücadelede önder olan Mandela, Güney Afrika’nın demokrasi sembolü.

Mandela, salı günü kızı Chelsea ile birlikte kendisini evinde ziyaret eden Bill Clinton’ı tekerlekli sandalye ile karşıladı. Evine kapandığından bu yana ortalıkta pek gözükmeyen Mandela, en son 2010’da Johannesburg’daki Dünya Kupası’nın kapanış seremonisinde halkın karşısına çıkmıştı. Clinton, Mandela’nın 1994-1999 arasında başkan olduğu dönemde görev yapmaktan onur duyduğunu söyledi. Mandela’nın “kendini geleceğe adamış biri” olduğunu ifade eden eski Başkan, görevden ayrıldıktan sonra da eğitim, sağlık gibi Afrika’nın sorunları için beraber çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Mandela’nın doğum günü için mesaj yayınlayan ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle, “Mandela’nın sıra dışı hayatı, barış ve demokrasiye olan bağlılığı, adalet ve özgürlük için mücadele eden tüm insanlara yol gösterici olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı. Mesajda ayrıca, “Nelson Mandela, ülkesini, kıtayı ve dünyayı dönüştürerek, tarihin akışını değiştirdi” dendi.

Ülke genelinde Uluslararası Nelson Mandela Günü olarak kutlanan 18 temmuzda, milyonlarca Güney Afrikalı’nın Mandela’nın siyasete adadığı 67 yıl için 67 dakika boyunca fakirler için gönüllü çalıştılar ve teneke evlerde yaşayanlar için 67 ev inşa edildi.