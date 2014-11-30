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Nejat İşler'e kamuya açık alanda alkol cezası

Nejat İşler ve yanındaki 2 kişiye, Kabahatler Kanunu gereği 80’er TL para cezası kesildi

30 Kasım 2014 22:09

Muğla'nın Datça ilçesinde, Datça Belediyespor ile Gümüşlük Belediyespor arasında oynanan Muğla 1. Amatör Küme futbol maçında, kale arkasında arkadaşları ile birlikte içki içtiği gerekçesiyle oyuncu Nejat İşler ve 2 arkadaşına Kabahatler Kanunu gereği 80 TL ceza kesildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Mehmet Çil'in haberine göre, Datça'da, seyirci tribünleri bulunmayan Atatürk Stadı'nda yapılan karşılaşmayı Gümüşlük Belediyespor Yönetim Kurulu üyesi olan Nejat İşler de taraftarlarla birlikte kale arkasından izledi. İddiaya göre Nejat İşler, kale arkasında arkadaşlarıyla içki içtikleri gerekçesiyle stadyumda görevli polisler müdahale etti.

Maç sonunda trafik ekiplerince alkol testi de uygulanan ünlü oyuncu Nejat İşler ve yanındaki 2 kişiye, Kabahatler Kanunu gereği 80’er TL para cezası kesildi. Nejat İşler'in 1.40 promil, arkadaşlarının ise 2.20 ve 1.17 promil alkollü oldukları belirtildi.

Amatör Küme futbol maçında her iki takımdan birer futbolcunun kırmızı kartla oyun dışı kaldığı ve dört penaltı kararının verildiği maçı Gümüşlük Belediyespor 4-1 kazandı. 

 

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