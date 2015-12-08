Nejat İşler'den 'fair play' dersi

Muğla 1. Amatör Küme takımlarından Gümüşlük Gençlikspor, son maçında Güllük Belediyespor’u 8-0 yenerek, grup liderliğini sürdürdü. Kulübün başkanlığını yapan ünlü oyuncu Nejat İşler, olumsuz tezahüratlarda bulunan taraftarı sustururken, sahadan çekilmek isteyen rakip takımı da maça devam etmesi konusunda ikna etti.

1. Amatör Küme A Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Gümüşlük Gençlikspor, 8. hafta randevusunda Gümüşlük Sahası’nda konuk ettiği son sıradaki Güllük Belediyespor karşısında oyuna fırtına gibi başladı. Sarı-siyahlı ekip, zayıf rakibi karşısında ilk yardım saatte 5-0 öne geçti. Bu arada ev sahibi takımın taraftarları, "Burası Gümüşlük, buradan çıkış yok" şeklinde tezahürata başladı.

Farklı mağlubiyetin de etkisiyle moralleri bozulan konuk takım oyuncuları, maçı yarıda bırakıp sahayı terketmek istedi. Bunun üzerine bulunduğu yerden koşarak kendi taraftarlarının yanına giden Bodrum Gümüşlükspor Başkanı İşler, "Arkadaşlar zaten farklı galip durumdayız, rakip takımı rencide edecek tezahürat yapmayalım, sadece kendi takımıza destek verelim" diyerek tribünleri yatıştırdı. Daha sonra konuk takımın yönetici ve teknik heyetiyle görüşen İşler, maça devam etmelerini sağladı.

"İkinci yarıda oyunu rölantiye alın, fazla gol atıp rakibi ezmenin gereği yok"

Gümüşlük Gençlikspor’un 6-0 galibiyeti ile biten ilk yarının ardından devre arasında futbolcularla konuşan Nejat İşler, "Galibiyeti garantiledik. İkinci yarıda oyunu rölantiye alın, fazla gol atıp rakibi ezmenin gereği yok" sözleriyle tempoyu düşürmelerini istedi.

İkinci yarıda 2 gol daha atan Gümüşlükspor, sahadan 8-0 galip ayrılarak 20 puanla zirvedeki yerini korudu. Maç sonunda futbolcularla sevinç yumağı oluşturan İşler, "Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Sporcusu, teknik heyeti, yöneticisi ve taraftarı ile emin adımlarla şampiyonluğa koşuyoruz. Bitime 4 maç kaldı. Hedefimiz bu süreci kayıpsız bitirerek mutlu sona ulaşmak" diye konuştu.