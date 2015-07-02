Muğla’nın Bodrum ilçesi Gümüşlük’de yaşayan yaşayan oyuncu Nejat İşler, futbol okulu açtı. Oyuncu okul açılışında, oyunculuğa yeniden döneceğini bildirdi.

Evrensel'de yer alan habere göre, yıllardır Gümüşlük’de yaşayan Nejat İşler, sağlığına kavuşur kavuşmaz hayalini kurduğu futbol okulunun açılışını yaptı.

Gümüşlük Futbol Sahası'nda yapılan açılışa; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, İşler’in yakın dostları, veliler ve öğrenciler katıldı.

Açılış öncesi kısa bir konuşma yapan Gümüşlükspor Başkanı Nejat İşler, şunları söyledi: "Bugün bir rüyamız gerçekleşiyor. Hepimizin tuttuğu takımlar var tabi. Bunların galibiyetleri ve başarıları bizi çok sevindiriyor her zaman. Ama emin olun ki ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım, bunun çok ötesinde bir sevinç yaşıyor bugün. Spor bizim için her şeyin mübah olduğu bir rekabet alanı değil. Aksine oyuncusuyla, seyircisiyle hep birlikte seyredip keyif alacağımız bir eğlence. Bunun için sadece futbol değil, çeşitli branşlarda da okul açma hedefindeyiz. Bu sadece bir başlangıç"

Açılış sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan İşler, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Futbol okulu uzun zamandır düşündüğüm bir şeydi, bir sürü şey de vesile oldu. Sanat eğitimi ve spor eğitimi bu ülkedeki zorluklara rağmen ilerleyen eğitimler. Bu işin eğitimi çok önemli. Onun için buna dikkat edeceğiz. Buna göre bir kadro oluşturup, yol haritası çizdik. Burada yetiştirdiğimiz çocuklar inşallah bir gün yukarı takımlarda bir yerlere gidecekler. Biz burada çocuklara çimdeki eğitimin dışında başka eğitimler vereceğiz. Buradaki eğitim akademi gibi işleyecek." dedi.

Yıllar sonra oyunculuğa dönüyor

En kısa zamanda oyunculuğa döneceğini belirten Nejat İşler, "Diziler bitti, sinema var. Mesleğime devam edeceğim, ölene kadar bırakmam. Güzel bir film projesi var, hepsi bu hafta belli olacak. Senaryo okundu. Rolüm değişik, değişik bir Nejat İşler olacak. Burada yaşadığım için dizi yapamıyorum. Dizi teklifleri geliyor her zaman ama burada da olsa dizi yapmam. Menejerime çok teklif geliyor ama kabul etmiyoruz. Şu saatten sonra dizi olmaz, sinema olur. Benim bu işte 25 yılım geçti, normalde emekli oluyorsun. Allaha şükür çok iyiyim, sağlığım yerinde" ifadelerini kullandı.

Oldukça heyecanlı ve mutlu olduğu gözlenen İşler, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’a sahada toplanan öğrencileri tanıtarak futbol okulu hakkında bilgi verdi. (CİHAN)