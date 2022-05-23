Nejat İşler'den Ali Koç'a: Başkan, yapma!

Beyaz TV'de bu akşam bir spor programının canlı yayınına konuk olacak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sanatçı Nejat İşler'den tepki geldi. İşler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Başkan, yapma" dedi.

Beyaz Tv'de yayınlanan ve yorumculuğunu Anmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı, Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz'ın yaptığı Derin Futbol, bu gece Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u konuk edeceğini açıkladı. Koç'un kararına Fenerbahçe taraftarlarından tepki gelirken bunlardan biri de ünlü sanatçı Nejat İşler'di.

Koç'un Beyaz TV'de canlıl yayına çıkma kararına, Fenerbahçe taraftarlığıyla bilinen sinema sanatçısı Nejat İşler'den itiraz geldi. Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "başkan, yapma..." ifadesini kullandı.