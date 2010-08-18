-NEILL VE SERDAR ÖZKAN ANTRENMANDA İSTANBUL (A.A) - 17.08.2010 - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Ukrayna ekibi Karpaty ile Perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Frank Rijkaard yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların taktik ağırlıklı çalışmaların ardından çift kale maç yaptıkları bildirildi. Sindirim sistemindeki rahatsızlığı geçen Neill ile soğuk algınlığını atlatan Serdar Özkan'ın takımla çalışmalara başladığı açıklandı. Sakatlığı süren Aydın'ın kondisyoner eşliğinde çalışmalara başladığı, Elano'nun ise kondisyoner eşliğinde yaptığı çalışmaları sürdürdüğü ifade edildi. Galatasaray, Karpaty maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak.