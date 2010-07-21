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Dünya

NEIL ARMSTRONG'UN İMZASINI ÇALDILAR BOSTON (A.A)

21 Temmuz 2010 19:22

-NEIL ARMSTRONG'UN İMZASINI ÇALDILAR BOSTON (A.A) - 21.07.2010 - ABD'nin Boston kentinde Ay'da yürüyen ilk insan Neil Armstrong'un imzaladığı gümrük belgelerini çalarak internette satmaya kalkışan iki kişi mahkeme tarafından tutuklandı. Adli kaynaklar, imza hırsızlarının, 13 Martta yurt dışındaki Amerikan askerlerini ziyaretten dönen Neil Armstrong'un Boston Logan uluslararası havaalanında doldurduğu resmi evrakı, astronotun imzasını internette satmak amacıyla pazarlamaya çalıştıklarını belirttiler. Armstrong'un valizlerini taşımayı teklif eden gümrük görevlisi Thomas Chapman'ın, eski astronotun resmi evrakını İç Güvenlik Bakanlığına vermek yerine cebine koyduğu, daha sonra bunu suç ortağı Paul Brickman ile, hatıra eşyasının açık artırmayla satıldığı bir internet sitesinde satmaya kalkıştığı kaydedildi. İmza hırsızlarının resmi belgenin çalınması ve yasadışı naklinden suçlu bulunmaları halinde 10 yıla kadar hapis ve 250 bin dolar para cezasına çarptırılmaları olasılığı bulunuyor.

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