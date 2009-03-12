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Dünya

Nehre mucize iniş grafik animasyonda

ABD’de bir nehre zorunlu iniş yapan ve 155 kişinin mucizevi şekilde kurtulduğu uçak kazasının grafik animasyonu yapıldı

12 Mart 2009 02:00

ABD’de kalkışından hemen sonra bir nehre zorunlu iniş yapan ve pilotun becerisi sonucunda 155 kişinin mucizevi şekilde kurtulduğu uçak kazasının grafik animasyonu yapıldı.

Nehre mucize iniş - VİDEO

New York’ta 17 Ocak'ta US Airways havayollarına ait yolcu uçağı kalkışından kısa süre kuş sürüsünün içine dalınca iki motoru da arızalanmış ve pilotun cesur ve bir o kadar da riskli kararı sonucunda Hudson Nehri’ne zorunlu iniş yapmıştı. 

New York'ta mucize kurtuluş

Mucize kurtuluşun fotoğrafları - FOTOGALERİ

İç hatlar seferini yapan uçakta 5 mürettebat dahil 155 kişi bulunuyordu. Uçağın kuş sürüsüne çarptığı, pilotun havaalanına geri dönmeye çalıştığı ancak başaramadığı belirtilmişti.

Normalde 35 bin fitte başlatılması gereken acil iniş prosedürleri, 3 bin fit gibi hayli alçak bir mesafede başlatılmasına rağmen, deneyimli pilot uçağı parçalamadan nehre indirdi. Bunun ardından da uçağa yanaşan botlar, kanatların üzerine çıkmış bulunan yolcuları tahliye etti.

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