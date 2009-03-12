Nehre mucize iniş grafik animasyonda

Mucize kurtuluşun fotoğrafları - FOTOGALERİ

New York’ta 17 Ocak'ta US Airways havayollarına ait yolcu uçağı kalkışından kısa süre kuş sürüsünün içine dalınca iki motoru da arızalanmış ve pilotun cesur ve bir o kadar da riskli kararı sonucunda Hudson Nehri’ne zorunlu iniş yapmıştı.İç hatlar seferini yapan uçakta 5 mürettebat dahil 155 kişi bulunuyordu. Uçağın kuş sürüsüne çarptığı, pilotun havaalanına geri dönmeye çalıştığı ancak başaramadığı belirtilmişti.Normalde 35 bin fitte başlatılması gereken acil iniş prosedürleri, 3 bin fit gibi hayli alçak bir mesafede başlatılmasına rağmen, deneyimli pilot uçağı parçalamadan nehre indirdi. Bunun ardından da uçağa yanaşan botlar, kanatların üzerine çıkmış bulunan yolcuları tahliye etti.