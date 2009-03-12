Nehre mucize iniş grafik animasyonda

ABD’de kalkışından hemen sonra bir nehre zorunlu iniş yapan ve pilotun becerisi sonucunda 155 kişinin mucizevi şekilde kurtulduğu uçak kazasının grafik animasyonu yapıldı. Nehre mucize iniş - VİDEO
New York’ta 17 Ocak'ta US Airways havayollarına ait yolcu uçağı kalkışından kısa süre kuş sürüsünün içine dalınca iki motoru da arızalanmış ve pilotun cesur ve bir o kadar da riskli kararı sonucunda Hudson Nehri’ne zorunlu iniş yapmıştı. New York'ta mucize kurtuluşMucize kurtuluşun fotoğrafları - FOTOGALERİ
İç hatlar seferini yapan uçakta 5 mürettebat dahil 155 kişi bulunuyordu. Uçağın kuş sürüsüne çarptığı, pilotun havaalanına geri dönmeye çalıştığı ancak başaramadığı belirtilmişti.
Normalde 35 bin fitte başlatılması gereken acil iniş prosedürleri, 3 bin fit gibi hayli alçak bir mesafede başlatılmasına rağmen, deneyimli pilot uçağı parçalamadan nehre indirdi. Bunun ardından da uçağa yanaşan botlar, kanatların üzerine çıkmış bulunan yolcuları tahliye etti.